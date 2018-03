Un avion qui a du Schtroumpf !

Les Schtroumpfs fêtent leur 60ème anniversaire cette année et ils ont été choisis pour représenter la culture belge sur un A320 de Brussels Airlines au terme du concours Belgian Icons , auquel 1415 idées avaient été soumises. Le design, sélectionné par le public, a été imaginé par l’italienne Marta Mascellani. L'étudiante - dont le frère est pilote au sein de la compagnie - a pu suivre le processus de création de l'avion depuis les coulisses et être présente à la présentation ainsi qu'au premier vol de l'appareil.Les dessinateurs du studio Peyo ont adapté le design de Marta en une version 3D afin que celui-ci corresponde au fuselage de l’avion. Le résultat donne un avion avec 19 Schtroumpfs, aussi bien passagers que membres d’équipage, qui interagissent entre eux. Dans le cockpit, on retrouve la Schtroumpfette comme commandant de bord et le Grand Schtroumpf comme co-pilote.Le design affiche également des détails belges qui font référence aux nombreuses autres idées proposées durant le concours. Sur le côté gauche de l’avion, on peut voir le Schtroumpf Musicien jouer la Brabançonne au saxophone – une invention belge – avec un autre Schtroumpf qui joue de l’harmonica, en référence au célèbre musicien belge Toots Thielemans. Sur le chariot de l’équipage Schtroumpf, on retrouve un Atomium en version miniature. Sur le côté droit de l’avion, un Schtroumpf membre de l’équipage sert des frites belges et des gaufres aux Schtroumpfs passagers. Aerosmurf a aussi deux passagers secrets, Gargamel et Azraël, qui essayent de s’échapper par une trappe dans le ventre de l’avion.L'intérieur a également été repensé. Des petits pas de Schtroumpfs sur le tapis au sol conduisent les voyageurs à leur siège, pendant qu’une vidéo des Schtroumpfs et une musique d’embarquement adaptée complètent l’expérience "schtroumpfante".Sous la supervision du spécialiste de l’aérographie André Eisele, 14 artistes ont travaillé non-stop pendant 14 jours pour peindre à la main le design de 11 mètres de haut et de 37,56 mètres de long sur l’avion. Ils ont utilisé 28 couleurs, 420 litres de peinture, 24.000 mètres de ruban-cache et 4.500 m² de papier-cache. Aerosmurf fera partie de la flotte de Brussels Airlines jusqu'en 2023.L'avion a été baptisé Aerosmurf, titre d’une bande dessinée des Schtroumpfs qui raconte l’histoire d’un petit Schtroumpf qui rêve de voler. Le Schtroumpf a essayé de voler de différentes façons mais aucune d’entre elles n’a fonctionné, jusqu’à ce qu’il construise un avion. Depuis lors, le petit Schtroumpf est connu sous le nom d’Aerosmurf.Les Schtroumpfs ont rejoint dans le ciel les quatre autres icônes belges Rackham (Tintin), Magritte, Trident (Diables Rouges) et Amare (Tomorrowland), Aerosmurf.