Un bel été pour l'hôtellerie française

L'hôtellerie français a enregistré de belles performances cet été avec une hausse globale de 1,8%. Dans le détail, la fréquentation a progressé de 1,6 point en juillet et - selon les premières estimations - de 2 points en août. Si les établissements franciliens arrivent à tirer leur épingle du jeu (Paris Intra-Muros en hausse de 6,6 points et Ile-de-France hors Paris en hausse de 4,5 points), la Province affiche de son côté une fréquentation stable par rapport à l’an dernier (-0,2 point).



MKG Consulting ajoute "Plus l’on monte en gamme et plus les évolutions de fréquentation sont importantes ce qui s’explique notamment par le retour d’une clientèle internationale fréquentant essentiellement l’hôtellerie 4/5*".



Les performances divergent selon les régions

Toutefois, les hôtels situés sur le littoral français n’ont pas tous profité de cette activité en hausse. En effet, les progressions les plus importantes ont été observées dans la partie nord du pays (Manche en hausse de 4,1 points et Bretagne en hausse de 1,2 point) alors que les établissements situés dans la partie sud ont enregistré une fréquentation stable par rapport à l’été 2017 (Façade Atlantique 0,2 point et Côte d’Azur / Languedoc -0,1 point).



En revanche, les adresses du sud affichent toujours les taux d’occupation les plus élevés avec près de 87% pour la façade Atlantique et près de 84% pour ceux situés sur la Côte d’Azur / Languedoc. Dans la partie nord, les hôtels présentent un taux d’occupation inférieur à 82%.



MKG précise "Il faut remonter à l’été 2007 pour voir une fréquentation hôtelière aussi élevée sur le marché français (75,2% en 2007 contre 74,6% en 2018) et l’hôtellerie parisienne a grandement aidé à obtenir ce bon résultat grâce entre autres au retour des clientèles étrangères dans la capitale mais également à la tenue des Gay Games qui, du 4 au 12 août, ont permis aux hôteliers parisiens d’accroître nettement leurs performances" .



Le niveau de fréquentation atteint permet également à la France de se repositionner sur l’échiquier méditerranéen des destinations touristiques les plus attractives. Elle se trouve désormais en compagnie de l’Italie juste derrière le peloton des pays ayant un taux d’occupation supérieur à 80% en été (Grèce, Croatie, Portugal et Espagne).



Le cabinet conclut "Ces performances sont dans la lignée de celles enregistrées depuis le début de l’année et devrait se confirmer sur les 4 derniers mois".