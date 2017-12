Un bon environnement pour les affaires

Les chiffres sont optimisants d’autant que l’environnement est encore meilleur : l’Allemagne, 1er partenaire économique de la France et 1ère destination des voyageurs d'affaires (après la France), est attendue à +2,6% cette année, +2% d’acquis à mi-2018. Dans la zone Euro, le climat des affaires est à son plus haut niveau depuis dix-sept ans, devrait hisser la croissance à 2,4% en 2017 et à 1,8% d’acquis à mi-2018.



Tous les compteurs sont au vert également pour par la conjoncture mondiale, portée en partie par l’Europe mais aussi par les Etats-Unis et les pays émergents comme l’Inde, la Russie, le Japon et, dans une moindre mesure, la Chine.