Un boutique hôtel à deux pas de La Villette

L'Hôtel Tilde, repris en novembre 2017 par le jeune couple Charline et Naïm, a été entièrement repensé pour devenir un boutique hôtel design et confortable. Les chambres font au moins 12m² et sont équipées entre autres d'une machine Nespresso, du wifi très haut débit (fibré), d'un bureau et d'une télé à écran plat.Dans ce boutique-hôtel entièrement rénové, les voyageurs d'affaires ont aussi à leur disposition une salle de sport et une salle de conférence.48 avenue de FlandreMail : contact@hoteltilde.frTel : +33 1 40 05 00 57