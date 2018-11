Un campement d'altitude en Suisse pour donner de la hauteur à ses événements

"l’utilisation de l’énergie et de l’eau est contrôlée. Les déchets sont recyclés. L’achat régional est favorisé. Le personnel vit à proximité et vient à pied au travail. Le transport motorisé dans le camp est limité".

Whitepod, ouvert depuis 2004, compte 18 pods : des dômes de 40m² disposant d'une fenêtre panoramique tournée vers la vallée. Une nouvelle installation va venir compléter cette offre lors de la prochaine saison hivernale. Le pod, plus spacieux que les autres, ne sera pas dédié à l'hébergement mais aux événements d'entreprise. Il pourra accueillir jusqu'à 50 personnes.Par ailleurs, le campement d'altitude qui immerge ses hôtes au cœur de la nature, va aussi proposer de nouvelles activités pour les groupes. Il offrait déjà grâce à ses partenaires locaux plusieurs animations comme le challenge de construction d’igloo, la course de luges, la randonnée en raquettes, la dégustation de vin, ou encore la simulation d’avalanche et la recherche de victime.Pour plus de sérénité et de calme, les hébergements sont tous situés à 15 minutes à pied de la réception, du restaurant et du lieu de stationnement. Le chalet du campement abrite pour sa part un espace petit-déjeuner, un sauna et une salle de réunion pouvant recevoir une trentaine de participants.De plus, Whitepod est très attentif à son empreinte écologique. Il indique sur son siteHôtel & restaurantRoute des Cerniers, 1001871 Les GiettesSuisseT +41 24 471 38 38