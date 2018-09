Un chatbot pour réserver sur Malaysia Airlines

Développé en collaboration avec Malaysia Airlines, client pilote du projet, le système conversationnel d’Amadeus est une nouvelle solution conçue pour aider les voyageurs à réserver des vols, retrouver des réservations et poser des questions via une plateforme de messagerie de réseaux sociaux qui leur est déjà familière. Accessible directement sur Facebook Messenger, les clients de Malaysia Airlines peuvent utiliser MHchat pour consulter les vols disponibles ou poser une question concernant une réservation. L’application recherchera, localisera et proposera les offres ou informations correspondantes grâce à l’intelligence artificielle (IA). Les voyageurs peuvent même réaliser des transactions, effectuer des paiements sécurisés et recevoir leur itinéraire de voyage depuis MHchat.



Conçu pour reproduire une conversation humaine, MHchat est une solution intelligente et pratique, disponible 24/7, offrant des transactions plus simples et des réponses immédiates tout en permettant d’entrer en conversation au moment souhaité par le client.



Cette solution de Chatbot, Amadeus a bien l'intention de la développer de façon personnalisée pour d'autres compagnies aériennes afin de faire réaliser des économies aux transporteurs tout en améliorant la réponse aux demandes des clients. Le système devrait inclure à terme une assistance multilingue, l’ajout de services additionnels à une réservation existante, ou encore l’intégration avec les fonctionnalités vocales d’Amazon Alexa.