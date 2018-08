Un chauffeur Uber pour les Amish (+Vidéo)

Les Amish sont une communauté religieuse très présente en Amérique du Nord et dans le Michigan. Leurs membres vivent selon des préceptes très stricts et totalement à l’écart de la société moderne, sans aucune technologie, électricité, voiture ou téléphone portable.



Pour se déplacer, les membres utilisent principalement des calèches, c’est ainsi qu’est née cette idée plutôt insolite d' " UBER Amish ". L’initiateur de ce projet s’appelle Timothy Hochstedler et il propose depuis peu un service de calèche avec chauffeur dans la ville de Colon dans le Michigan. " Uber est un service cool, alors pourquoi pas un Uber Amish ? " explique-t-il.



Une nouvelle variante de la course avec chauffeur qui n’a rien avoir avec la célèbre entreprise californienne. Uber n’a d’ailleurs pas encore réagit sur l’utilisation de son nom.



Mais cette concurrence reste bien marginale, la flotte d’ " UBER Amish " ne dispose pour le moment que d’une seule calèche et un cheval. Il y a donc de fortes chances qu’il puisse continuer à transporter ses clients qui ne feront de toutes façons jamais appel à un chauffeur motorisé.



Pour réserver sa course, faute d'internet et de téléphone portable,il suffit simplement de lever le bras au passage de la calèche noire.



Prix de la course, 5 dollars " pour aller où on veut même en dehors de la ville ."