Un chevreuil paralyse un aéroport toute une matinée

Deux vols ont dû être annulés et les atterrissages prévus sur l’aéroport d’Entzheim, près de Strasbourg, ont du être détournés sur Mulhouse ou Baden-Baden ce lundi matin. Les passagers des vols concernés n'ont pas dû en croire leurs oreilles : c'est un chevreuil, déambulant près de la piste, qui a bloqué ainsi les vols. Un louvetier a été envoyé sur place puis un hélicoptère de la Sécurité civile qui a volé en rase-motte. L'animal n'est finalement parti qu'en fin de matinée.



Il y a fort à parier que les équipes vont vérifier les grillages et les renforcer sur toute leur longueur. L'aéroport est en effet responsable des remboursements pour retards et annulations...