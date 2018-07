Un chien provoque l'atterrissage d'urgence d'un B737 à Moscou

Un chien a causé l'ouverture partielle du compartiment à bagages d'un avion de passagers alors que l'avion se préparait à atterrir à Moscou, a rapporté l'agence Interfax, citant une source à l'aéroport international de Sheremétitievo.



" Le commandant d'un Boeing 737 de Saint-Pétersbourg a signalé que l'alarme a été déclenchée après l'ouverture de la soute à bagages. L'avion se trouvait à une altitude d'environ 4000 mètres. L'équipage a réussi un atterrissage d'urgence, personne n'a été blessé "



Après l'atterrissage, les spécialistes ont confirmé l'ouverture d'une partie du compartiment. La cage dans laquelle se trouvait l'animal n'était pas correctement fermée et il a réussi à en sortir pendant le vol. Il a ensuite arraché la garniture intérieure de la porte et déclenché l'activation du mécanisme d'ouverture. " Le compartiment s'est ouvert de quelques dizaines de centimètres, heureusement le chien n'est pas tombé et il a parfaitement survécu ."