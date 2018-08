Un clic pour vérifier votre e-réputation

Un clic suffit pour télécharger l'archive de vos publications : tous les messages, documents ainsi que des informations dont vous aviez peut-être oublié l'existence. C'est la CNIL , Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés qui fournit le mode d'emploi de ce droit très pratique pour vérifier vos données, vos archives, voire éventuellement les informations détenues sur vous et l'usage qui pourrait en être fait.La CNIL a la bonne idée de vous rappeler en passant qu'il est déconseillé de télécharger ce dossier d'archives sur un ordinateur public ou sur le disque de votre ordinateur professionnel. Après consultation, conservez cette archive dans un dossier chiffré ou supprimez-là.La CNIL vous rappelle également avec une fiche pratique que vous avez un droit d'accès à vos données, et vous rappelle comment faire usage de ce droit.