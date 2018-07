Un drone dangereusement près de l'A380 d'Emirates (+Vidéo)

La condamnation est unanime, aussi bien parmi les opérateurs de drones que parmi les pilotes d'avions. Le drone qui s'est approché de l'A380 d'Emirates,il y a quelques jours à l'ile Maurice, a fait courir des risques inutiles à l'ensemble des passagers.



La vidéo montre le décollage d'un A380 d'Emirates. Lorsque le jet commence à monter, il devient évident que le drone se trouve dangereusement près de la trajectoire de vol de l'avion, à moins de 100 mètres de l'extrémité de son aile gauche.



Des images tellement surprenantes que l'on a même, dans un premier temps, supposé que la vidéo était fausse. Pourtant, après une analyse minutieuse des images, le site Droning On (spécialisé dans le vol des drones) en est arrivé à la conclusion que cette vidéo était, malheureusement, bien réelle.



Capable de transporter plus de 500 passagers dans une configuration typique à trois classes et 850 passagers dans une version cabine densifiée et entièrement économique, l'avion a été identifié comme le vol EK702 d'Emirates à destination de Dubaï.



La compagnie n'a fait aucun commentaire à propos de cet incident.