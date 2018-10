Un équipage de Ryanair obligé de dormir par terre

L'incident aurait eu lieu au cours des dernières jours, après que des vents violents et des pluies torrentielles se soient abattus sur la majeure partie de l'Europe.



La photo vient d'être publiée sur Twitter. Elle interpelle Peter Bellow, le directeur des opérations de Ryanair. En réponse, ce dernier, a apparemment confirmé que la compagnie aérienne avait forcé son équipage à dormir par terre, prétendant que " tous les hôtels étaient complets à Malaga." Un peu plus tard, le responsable a présenté des " excuses à l'équipage qui a pu ,ensuite, s'installer dans un salon VIP de l'aéroport. " Pourtant, plusieurs sources à la compagnie aérienne nient catégoriquement que l'équipage impliqué dans cet incident ait jamais été déplacé dans un environnement plus confortable.



On ne sait pas non plus combien de temps l'équipage a été bloqué à l'aéroport. Les réactions ont été virulentes sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Twitter ont qualifié l'incident de "dégoûtant" et de "honteux". D'autres ont laissé entendre qu'ils refuseront de prendre l'avion avec Ryanair en raison de la façon dont la compagnie aérienne traite son personnel.