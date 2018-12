Un espace de coworking gratuit atterrit à l'aéroport de Dallas Fort Worth

Plus la peine de courir dans un salon business ou chercher un table libre dans un café pour travailler avant son décollage à l'aéroport de Dallas Forth Worth. La plate-forme dispose désormais d'un espace de coworking gratuit au niveau de la porte 12 du Hall C.



The Active Workspace, mis en place par la marque texane de bureaux Varidesk, est équipé de plusieurs bureaux "debout", de tables de réunion, de 75 bornes de recharge et du wifi gratuit. Il y a également une salle privée avec une table de conférence pour les réunions impromptues.



Ce premier espace de coworking gratuit dans un aéroport pourrait ne pas être une expérience isolée pour Varidesk, l'entreprise a indiqué qu'elle envisageait d'installer des espaces dans d'autres plates-formes aéroportuaires américaines.