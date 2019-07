Un forfait hôtel illimité à 2500 $ par mois valable dans le monde entier

L'agence de voyage de luxe Inspirato lance un nouveau forfait qui permet aux voyageurs de réserver des séjours dans le monde entier sans rien payer de plus qu'un forfait mensuel de 2500 $ (2236 €). Les détenteurs du laissez-passer ont un accès illimité à plus de 60 000 résidences de vacances, hôtels et centres de villégiature dans le monde entier.Une formule qui pourrait intéresser les voyageurs d'affaires qui se déplacent très souvent dans de nombreux pays. Le prix de l'abonnement est forfaitaire, couvrant la totalité du séjour, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de plafond pour le nombre de séjours effectués mensuellement. Vous pouvez séjourner dans un hôtel chinois 5 étoiles en début de semaine et enchaîner avec une autre réservation aux États-Unis par exemple. L'adhésion à Inspirato vous permet également d'accéder à des traitements VIP tels que des surclassements de chambre, des crédits de spa, un enregistrement anticipé ou un enregistrement tardif à la sortie. Une équipe de professionnels sera en mesure de planifier votre voyage, d'être sur place pour répondre à vos besoins et de gérer votre itinéraire et votre ménage quotidien sans frais supplémentaires.Pour réserver, les détenteurs de laissez-passer visitent le site Web Inspirato Pass et parcourent des dizaines de milliers de voyages disponibles dans plus de 150 endroits dans le monde. La liste des destinations disponibles est réactualisée quotidiennement, avec une offre constante de nouveaux choix.