Un guide de voyage pour la Coupe du monde de football 2018 en Russie

Ce sera l'événement sportif de l'année pour les amateurs de foot. Pas moins d'une petite centaine d'opérations promotionnelles seront organisées au départ de Paris que ce soit pour de l'incentive, du commercial ou tout simplement des déplacements internes d'entreprises. Pour VSF Global , qui se charge de toutes les formalités pour ce déplacement sportif, il était nécessaire de donner plus de détails sur l'organisation d'un séjour en Russie à l'occasion de cet événement mondial.Du 14 juin au 15 juillet 2018, soixante-cinq matchs se dérouleront dans 12 stades répartis dans 11 villes différentes. Les trois matchs de la France, groupe C, auront lieu le 16 juin (contre l’Australie, à Kazan), le 21 juin (contre le Pérou, à Ekaterinbourg) et le 26 juin (contre le Danemark, à Moscou). En fonction des résultats obtenus dans son groupe, l’équipe jouera son premier match éliminatoire le 30 juin à Kazan, si elle termine 1ère du groupe, ou le 1er juillet à Nijni Novgorod, si elle finit 2ème du groupe.Les quarts de finale auront lieu les 6 et 7 juillet, les demi-finales, les 10 et 11 juillet et la finale, le 15 juillet.Une première opération de vente de billets est en cours jusqu’au 31 janvier. Environ 2,6 millions de billets sont attribués par tirage au sort. Après avoir déposé votre demande, vous recevrez un mail d’ici le 13 mars si vous avez été tiré au sort. Une seconde opération de vente sera ensuite organisée, au cours de laquelle les billets seront délivrés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les demandes s’effectuent sur le site fifa.com/tickets. Vous devez indiquer votre numéro de passeport. Les prix pour les matchs de groupes varient de 91 à 182 EUR. Les billets des premiers matchs éliminatoires commencent à 102 EUR.Les visiteurs se rendant en Russie doivent en principe obtenir un visa touristique. Les supporters ayant des billets peuvent toutefois demander une Fan ID (carte plastifiée munie d’une photo), qui leur permettra de pénétrer gratuitement plusieurs fois dans le pays. Les supporters qui ont déjà leurs billets peuvent déposer leur demande de Fan ID sur le site fan-id.ru (attention, le site est très chargé et donc très lent). Vous ne serez pas autorisé à entrer dans le stade sans Fan ID.Les supporters pourront récupérer leur Fan ID dans les centres de distribution des 11 villes hôtes dès lors qu’ils l’auront reçue, se la faire envoyer par courrier ou aller la chercher dans un centre de demande de visa VFS Global. Nous vous recommandons cette dernière solution étant donné que la Fan ID doit être signée par son détenteur. Les supporters français pourront retirer leur Fan ID au centre de demande de visa pour la Russie VFS Global, 17 avenue George V, à Paris, ou dans un centre de demande de visa d’un autre pays. La liste de tous les points de retrait est disponible sur le site d'aide en ligne. Les détenteurs d’une Fan ID pourront entrer et sortir de Russie plusieurs fois entre le 4 juin et le 25 juillet, soit pendant une période comprise entre 10 jours avant et 10 jours après la Coupe du monde.Oui. Vous pouvez demander un visa par la voie classique. Toutes les villes hôtes organisent de nombreuses manifestations pendant la Coupe du monde, auxquelles vous pourrez participer pour profiter de l’ambiance du moment, par exemple dans la zone des supporters installée dans le célèbre parc Gorki, à Moscou.Vous pouvez remplir votre demande de visa en ligne (prix à partir de 35 EUR), puis la remettre avec votre passeport au centre de demande de visa pour la Russie VFS Global à Paris.Le centre propose un service de SMS, grâce auquel vous recevez automatiquement un message sur votre téléphone mobile vous informant du déroulement des différentes étapes de votre demande de visa. Un service de livraison spéciale permet de renvoyer ses documents au demandeur par voie standard ou express. Enfin, le service de visa express permet d’accélérer la procédure d’obtention d’un visa et d’obtenir celui-ci le jour ouvré suivant le jour de dépôt de la demande. Le personnel du centre est multilingue et à même de répondre à vos questions.Les demandeurs peuvent également choisir le service Premium pour bénéficier d’un traitement personnalisé. Un employé vérifie les documents et encaisse le paiement dans une pièce réservée à cet effet et peut aider à compléter le formulaire de demande le cas échéant. Ce service donne la possibilité déposer tout éventuel document manquant avant 16h00 le même jour et de prendre une boisson sur place.Air France affrète des vols directs pour Moscou et St Pétersbourg, de même qu’Aeroflot, la compagnie aérienne russe. Il est possible de trouver des billets à prix intéressant sur des vols non directs proposés par des compagnies de pays non qualifiés pour la Coupe du monde mais qui sont présentes au départ des grands aéroports français.Une fois sur place, si vous détenez une Fan ID, vous serez autorisé à vous rendre gratuitement en transport en commun sur les lieux où se déroulent les matchs pour lesquels vous avez un billet. Des trains réservés aux supporters relieront les villes hôtes.