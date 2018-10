Un hélico à la demande en quelques clics

Helipass lance un service de vols en hélicoptère à la demande. Sa plate-forme donne accès à un réseau de 45 compagnies réparties dans 19 pays, sur les cinq continents.Le voyageur d'affaires peut y réserver un trajet en quelques clics. Il doit simplement sélectionner son départ et son arrivée ainsi que le modèle de l'appareil pour obtenir instantanément un devis estimatif par mail.Ce mode de transport peut se révéler intéressant lorsqu'on met en rapport le coût et le gain de temps. Par exemple, un vol de transfert entre les centres-villes de Nice et Monaco dure 7 minutes et coûte 160 euros. Le même trajet en taxi dure rarement moins de 60min aux heures de pointe pour une centaine d’euros.Ce n'est pas la première fois qu'Helipass propose des vols à la demande. En 2015, l'entreprise s'était associée avec Uber lors du festival de Cannes et avait lancé les "Ubercopters".