Un hôtel Akena à Besançon

Avec le propriétaire et investisseur JPR Hospitality, nous partageons la même vision. Nous voulons que nos clients soient bluffés en logeant dans l’hôtel. Et nous avons réfléchi à tous les détails qui pourraient créer un effet « waouh » et rendre l’expérience inoubliable

Tout juste un an après la pose de la première pierre, un hôtel Akena tout neuf a ouvert ses portes à Besançon, avec un design exclusif et une large gamme de services. "", explique Marc Plisson, directeur de la chaîne Akena.Chambres spacieuses (18 m2 minimum) et toutes équipées d’un écran 40 pouces, présence d’un bar, d’un espace de co-working,… L’hôtel joue le registre du haut de gamme convivial. L’établissement est également équipé de 8 Superchargeurs Tesla, 6 bornes de rechargements véhicules électriques.Pour rester en pleine forme, l’hôtel vous offre un accès à sa salle de fitness accessible 24h/24. Une salle de réunion de 20 places sont à votre disposition pour vos déplacements ou rendez-vous professionnels. Une connexion Wifi gratuite est disponible dans toutes les chambres ainsi qu’un bouquet complet de chaînes télévisés tels que Bein Sport, Canal+.L'’hôtel Akena Besançon met à disposition des boissons ainsi qu’un service de petite restauration 24h/24.L’hôtel de Besançon est le 35ème hôtel du réseau Akena et confirme la montée en gamme de la chaîne. Aujourd’hui, l’ambition du réseau est de continuer son extension et de se positionner comme un challenger face aux grandes chaînes, grâce à un rapport qualité -prix compétitif, tant pour les clients que pour les investisseurs.A partir de 69€ la nuitParc d'activités de l'échangeRue victor Considérant25320 Besançon Chemaudin et Vaux