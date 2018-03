Un hôtel Akena à Perros-Guirec

Situé sur le port de Perros-Guirec, l'hôtel Nautica joue sur le concept de transparence, avec une architecture épurée qui magnifie le paysage marin. Le dernier-né du réseau Akena est le symbole du renouveau de la chaine hôtelière et l’accomplissement de sa stratégie de montée en gamme. De la modeste pension de famille rachetée par Alain Lefort, le propriétaire de l’hôtel, il ne reste plus grand-chose, hormis les murs porteurs et les plateaux. L’ensemble du bâtiment a été entièrement restructuré et rénové, pour se transformer en hôtel de standing, complètement ouvert sur la mer. Un projet ambitieux, qui a nécessité près de 18 mois de travaux. L'ambiance est marine : bois brut, tons bleu et crème, design simple et épuré, larges façades transparentes… La mer est en vedette.L’hôtel Nautica, 26 chambres, est l’un des premiers hôtels à s’installer sur le port. Après la réouverture de la Boulangerie du port, l’arrivée de la boutique déco vintage et de la supérette bio, le quartier vit un renouveau, auquel l’hôtel Nautica compte bien participer.Le Nautica fait partie du réseau de franchisés Akena, implanté à Nantes, et qui compte aujourd’hui 33 hôtels en France. La reconstruction/rénovation de l’hôtel est l’accomplissement de la nouvelle stratégie de marque de Marc Plisson, le directeur général du réseau, qui souhaite positionner l’enseigne sur des hôtels trois étoiles chic et conviviaux.Prix de la chambre : entre 85 à 150 euros87 rue Ernest Renan22700 Perros-Guirec