Un hôtel Protea à Accra (Ghana) en 2019

L'hôtel sera situé dans le quartier résidentiel de l'aéroport d'Accra, à proximité des principaux centres diplomatiques, gouvernementaux et commerciaux.



"L'hôtel répondra à la demande croissante d'hébergement de qualité dans la ville de la part des voyageurs d'affaires ", explique Volker Heiden, vice-président Afrique de Protea Hotels.



L'établissement de 17 étages disposera de 200 chambres il proposera également un restaurant, un lobby bar et un salon, de petites salles de conférence et de réunion, un salon pour le personnel navigant, un gymnase et un bar sur le toit avec vue imprenable sur la ville.



Grâce à sa situation stratégique et à l'éventail d'installations qu'il offrira, l'hôtel sera idéal pour les voyageurs d'affaires ainsi que pour les équipages des compagnies aériennes.



L'ouverture de l'hôtel Protea d' Accra Kotoka est prévue pour fin 2019.