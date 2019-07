Un hôtel Radisson Blu dans la tour Porsche Design de Stuttgart

Le groupe Radisson a annoncé qu’il allait ouvrir un hôtel de sa marque Radisson Blu à l’intérieur de la future tour Porsche Desing de Stuttgart. L’établissement hôtelier comptera 168 chambres et s’établira entre le 9ème au 23ème étage de la tour. Un restaurant, un bar, un centre de fitness et un sauna seront accessibles à la clientèle. Des réunions et autres événements pourront être organisés dans un espace dédié de 550 m2.





Le groupe Radisson n’a pas donné d’indication au sujet de la date d’ouverture de l’hôtel. La tour Porsche Design devrait être achevée en 2022, bien que le groupe Porsche a indiqué qu’il pourrait commencer à s’y installer dès 2021.