Un hôtel Six senses à Singapour

Six Senses Hotels Resorts Spas a fait le choix de s'installer dans deux anciens bâtiments qui s'inscrivent dans un remarquable projet de conservation à Singapour. Idéalement situés dans le quartier central de l’île-état, ils se trouvent au cœur de Chinatown, centre névralgique de la ville où toutes les activités (shopping, restaurants et vie nocturne) se concentrent.Les deux bâtiments se composent d’un mélange d’éléments chinois, malais et européen et incluent des motifs néo-classiques de têtes de lion, de frises de porcelaine chinoise craquelées qui coexistent avec des poutres de charpente en bois malaises, des fenêtres françaises, des volets portugais et des colonnes corinthiennes.Avec son passé coloré, Duxton Road dans le quartier Tanjong Pagar du vieux Chinatown est aussi connue sous le nom de Jinrickshaw Place du nom des conducteurs de rickshaw qui avaient pour habitude de s’y rassembler.En harmonie avec une riche histoire asiatique, mais tout en y associant sa célèbre vision, chacune des 49 chambres et suites possède un style unique afin qu’aucune ne soit identique à une autre. Les clients entrant dans l’hôtel feront face à une surprise élégante et excentrique : de larges ventilateurs dorés et de fortes nuances de noir, doré et jaune sur des paravents orientaux et un papier peint calligraphié.L’or est à l’honneur dans le restaurant, qui offre une carte raffinée à la fois classique et innovante de cuisine chinoise. Le bar du lobby, juste à côté du restaurant, s’inspirant d’une ancienne bibliothèque, sert le cocktail signature de l’hôtel.83 Duxton Road, Singapore, 089540SingaporeT +65 6914 1428Email: reservations-duxton@sixsenses.com Le Six Senses Maxwell, qui ouvrira en septembre 2018, comptera 138 chambres et suites. L’intérieur de l’hôtel a été pensé par l’architecte et designer français Jacques Garcia.