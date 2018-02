Un hôtel social et solidaire près de Brest

"Avoir recours aux services de notre Entreprise Adaptée vous permet d'obtenir une attestation d’équivalence d’emploi de travailleurs handicapés. La seule condition est d'adresser vos factures au nom de l’entreprise"

L'Ara Hôtel est un hôtel 3 étoiles mais également un établissement géré par une Société Coopérative d'Intérêt Collectif bénéficiant de l'Agrément d'Entreprise Solidaire à Utilité Sociale en tant qu'Entreprise Adaptée.Il propose aux clients corporate 41 chambres équipées d’une literie confortable, d’une salle de bain privative, du téléphone et d’une télé écran plat. Elles disposent également d’un bureau et de nombreuses prises de courant. Par ailleurs, le wifi est gratuit.Le restaurant qui est ouvert du lundi au jeudi de 19h00 à 21h00, présente une carte de produits frais, locaux, solidaires et de saison. Le petit-déjeuner - servi de 6h30 à 10h00 - met à la disposition des clients pains, viennoiseries, biscuits, céréales, fruits frais, laitages, fromages, charcuteries, boissons chaudes et fraîches. L'adresse privilégie les prestataires titulaires de l’agrément Entreprise Solidaire à Utilité Sociale pour ses services comme la blanchisserie et l'entretien des espaces verts.L'hôtel peut également accueillir les événements d'entreprise grâce à une salle de séminaire d'une capacité de 20 personnes.La démarche solidaire des voyageurs d'affaires est en outre récompensée. Ara Hôtel explique sur son site que les sociétés peuvent bénéficier de réductions sur la taxe Agefiph. Il ajoute ensuiteParc d'innovation de MescoatRoute de Traon Beuzit29800 Landerneau​Tel : 02 98 21 85 00