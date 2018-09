Un hôtel sur le campus de Saclay en 2021

Le projet trainait dans les cartons depuis longtemps, il va devenir réalité : l’EPA Paris-Saclay vient de retenir un groupement formé par la Financière Saint James, Remix Coworking, Think Tank architecture, ACPH et Nox, pour la réalisation de son hôtel de gamme 3/4 étoiles d’environ 110 chambres dans le quartier de Moulon, au sein du campus urbain Paris-Saclay. Il sera situé au centre du quartier de Moulon, à côté d’une station du TCSP et à moins de 10 minutes à pied de la future ligne 18 du métro.Situé en perspective du Deck, espace public majeur du quartier, l’hôtel a pour ambition de proposer une nouvelle forme d’hybridation entre offre hôtelière traditionnelle, co-living, services partagés... Le projet met l’accent sur des espaces de partage réservés aux résidents de l’hôtel (cuisine commune, salon, salle de sport ; etc.), mais aussi sur le transfert de connaissances (séances de brainstorming, conférences d’entrepreneurs, séminaires).Le projet vise une clientèle hôtelière sur des courts séjours (business, visiteurs), et des moyens séjours (étudiants, MBA, chercheurs, professeurs en détachement) en proposant un système de tarif dégressif à partir de 4 nuitées.Les travaux débuteront en juillet 2019 pour une ouverture des lieux au 2e trimestre 2021.