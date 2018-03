Un livre blanc pour mieux comprendre les cartes de paiement virtuelles

"de découvrir les avantages des cartes de paiement virtuelles, les conseils pour un déploiement en interne réussi, quelles catégories d’achats peuvent être concernées et enfin quels indicateurs de performance mettre en place pour mesurer l’efficacité d’un tel dispositif"

AirPlus International et Mastercard ont publié un livre blanc présentant aux entreprises l’univers des cartes de paiement virtuelles. Julie Troussicot, Directrice Générale France, explique que ce document permetLe livre blanc met également en avant les atouts de la carte de paiement virtuelle d’AirPlus avec Mastercard. Elle a été pensée pour optimiser les coûts de voyages d’affaires, automatiser les flux de paiement et de remboursement de notes de frais et ainsi faciliter la vie des collaborateurs en déplacement dans le monde entier.Le livre blanc est disponible gratuitement via ce lien