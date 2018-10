Un livre-blanc pour s'initier à l'éco-conduite

"Si chacun sait que réduire sa vitesse permet d’économiser plus de carburant, l’essentiel n’est pourtant pas de rouler moins vite, mais de rouler mieux. L’éco-conduite regroupe tout un tas de gestes et de comportements intelligents à adopter non seulement sur la route mais aussi dès la préparation du trajet"

Promue par le gouvernement dans le cadre de son objectif de réduction des accidents de la route et des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports, l’éco-conduite intéressent de plus en plus les entreprises.Le livre blanc de Quartix détaille les bonnes pratiques à adopter et met en avant les avantages de ce comportement de conduite pour les entreprises : la réduction de l'impact environnemental, les économies de carburant et la diminution du nombre d'accidents..., explique Quartix.Le livre blanc est disponible gratuitement via ce lien