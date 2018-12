Un nouveau 5 étoiles pour les voyages d'affaires à Porto

Le Monument Palace a pris place dans un bâtiment de 1923 - ancien point de rencontre de la haute société de Porto - le Café Monumental. L'établissement propose 63 chambres Supérieurs et 13 suites dont 4 uniques. Elles offrent un décor élégant ambiance années 30 : motifs graphiques, tissus pastels, boiseries laquées. Elles sont entre-autres équipées d'une machine Nespresso, du wifi, d'une télé écran plat ou encore d'un coffre-fort.Coté assiette, le boutique hôtel abrite le restaurant gastronomique Le Monument, la brasserie Monumental Café et le bar à cocktails le Bar Americain. Les trois lieux sont orchestrés par le chef français étoilé Julien Montbabut.Les voyageurs d'affaires pourront également s'offrir une pause détente entre deux rendez-vous au Monumental Nuxe Spa. Cet espace bien-être se compose d'une piscine intérieure, d'un hammam, d'un sauna et de 3 cabines de soin. Il est ouvert tous les jours de 9h30 à 20h00.Avenida dos Aliados 151,4000-067 Porto,PortugalTel : +351 227 662 410Mail : porto.monumental@maisonalbar.eu