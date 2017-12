Un nouveau B&B Hôtels à Marseille

Installé à 350 m du métro Ligne 1 station Timone et du tramway T1 station Jean Martin, le B&B Hôtel Marseille Timone propose depuis le 1er décembre 51 chambres de 1 à 4 personnes. Spacieuses et confortables, elles sont toutes équipées de la literie B&B by Bultex, du wifi haut débit, gratuit et illimité ou encore d'une TV à écran platUn petit-déjeuner complet sucré-salé en libre-service est servi aux clients. Il est constitué de produits frais, servis chauds et/ou froids. Il coûte 6,15 € pour les adultes. L'établissement dispose par ailleurs d'un parking payant, privé et sécurisé de 10 places.1-3 Chemin de l’Armée d’Afrique 13005 MARSEILLE08 90 10 67 00* (*Service 0,35 € TTC/min + prix appel)