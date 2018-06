Un nouveau Beluga sur le tarmac

Le BelugaXL est un ogre, selon la formule d'Airbus, et la comparaison est excellente puisque le bel avion est capable d'engloutir des tronçons entiers d'avions de ligne. Il est en effet destiné à les transporter vers leur site d'assemblage final et présente une capacité de transport 30% supérieure à celle de son prédécesseur, d'où le nom de BelugaXL.



Airbus va débuter une batterie de tests sur l'appareil à Toulouse, il sortait hier de sa mise en peinture, d'où cette photo. Sa livrée, clin d’œil au cétacé, a été choisir au vote par 40% des employés d'Airbus, elle offre à sa cabine un sourire rassurant, encadré de deux yeux malicieux de chaque côté.



Le Beluga a un fuselage de 8,8 mètres de diamètre, une envergure d'ailes de 60,3 mètres de large mais à peine 3 mètres en longueur de plus que l'A330-200.