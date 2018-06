Un nouveau Best Western Plus à Nice

Le Best Western Plus Hotel Brice Garden dispose de 57 chambres spacieuses réparties en chambres «Classique», «Prestige», «Deluxe», «Supérieure», et «Junior Suite». Elles sont toutes climatisées et équipées d’un minibar, d’un coffre-fort individuel, d’un plateau de courtoisie avec thé ou café et d’un accès Wi-Fi gratuit et illimité. Certaines bénéficient d’une grande terrasse privative pour profiter du soleil du Sud en toute tranquillité.Par ailleurs, les clients de l'établissement bénéficient d'un tarif préférentiel en partenariat avec la plage privée du Lido pour la réservation de transats, serviettes, parasols et vestiaires.L'hôtel sert un buffet petit-déjeuner composé de mets sucrés et salés tous les jours de 7h à 10h30. En journée et en soirée, le bar-salon propose des cocktails, du champagne, du vin, de la bière pression et des boissons chaudes.Les entreprises ont aussi à leur disposition un espace de séminaires. Avec une superficie de 30m², elle peut accueillir 25 personnes en format théâtre et 14 personnes en format U. Dotée d’un vidéoprojecteur, d’un lecteur DVD, d’un paperboard et du wifi, elle peut être louée en journée ou en demi-journée avec en option des pauses salées et/ou sucrées.44 rue Marechal Joffre,06000 NiceTél : +33 4 93 88 14 44