Un nouveau Best Western au cœur de Lille

Situé au cœur du quartier Saint Sauver, le Best Western Urban Hôtel & Spa se trouve à 5 min à pied de la station de métro Porte de Valenciennes qui dessert directement les gares de Lille-Europe et Lille-Flandres.L'hôtel 3 étoiles propose 40 chambres Standard ou Deluxe. Elles sont notamment dotées d'un coin bureau et d'une salle de bain avec douche ou baignoire. Elles sont aussi équipées d'une connexion Internet haut-débit gratuite, d'une télévision à écran plat avec chaînes satellites et beIN Sports, et d'une machine à expresso.Les voyageurs d'affaires peuvent se détendre en se restaurant à la table du Rococo. Les clients de l'établissement ont aussi accès à un Spa équipé d'un sauna, d'un hammam et d'un Jacuzzi.48 Bis Rue De Valanciennes59000, Lille, FranceTel : +33 03 20 92 50 57