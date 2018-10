Un nouveau Citadines au Trocadéro

Au cœur du 16e arrondissement, Citadines Trocadéro Paris a fait l'objet d’un vaste programme de rénovation qui s’est étalé sur plusieurs mois pour répondre au mieux aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui. Création de nouvelles ouvertures, des espaces communs à l’esthétique soignée, tout a été pensé pour offrir des prestations de qualité à quelques pas de la Tour Eiffel.Les 97 logements, répartis dans deux bâtiments, sont repassés sous le crayon du cabinet Julie Napoléon, avec lequel The Ascott Limited avait déjà collaboré pour la rénovation des résidences Citadines, les logements de Montmartre, Place d’Italie ou encore le lobby de Bastille Marais. Avec ces travaux de rénovation, Citadines Trocadéro Paris propose un ensemble de logements convenant autant aux voyageurs seuls qu’aux familles nombreuses. Outre le Studio Exécutif – parfait pour une halte dans la Ville Lumière – et le Studio Deluxe, l’établissement propose également des appartements 2 pièces et 3 pièces Deluxe pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Cuisine, salle de bain, chambre, espace de vie, etc. Tout a été entièrement repensé pour proposer aux clients une expérience de séjour unique, exacerbant la sensation d’être chez soi au cœur d’un apart’hotel Citadines.La décoration globale des studios et appartements joue sur des notes apaisantes de sable, beige, gris avec des touches de couleurs dans les camaïeu de rose et de violet, pour une ambiance contemporaine et relaxante. Avec un vrai attachement au moindre détail, l’accent a été mis sur l’éclairage afin d’optimiser au maximum le nombre de luminaires et le sol dévoile un calepinage de losanges successifs de différents coloris. Chaque logement est doté de prises USB, au niveau des têtes de lit et à proximité de la table de travail/repas. L’ensemble des studios et appartements dispose également de la solution Wifirst, garantissant un WiFi très haut débit gratuit.Le lobby est actuellement en cours de finalisation. Il intègrera la digitalisation des espaces avec l’intégration d’affichages numériques dans les murs en lieu et place des affiches papier, et la mise à disposition de nombreux équipements dont : des tablettes, mises à la disposition de la clientèle, ainsi qu’une table connectée ou encore des prises USB et d’alimentation afin que la clientèle reste connectée quand elle le souhaite. Service d’impression et de téléphonie sont comme toujours chez Citadines à la disposition de tous, 24h/7.A la fin des travaux – prévue en octobre prochain – cet espace mettra à la disposition de l’ensemble de la clientèle une « cuisine à partager ». Ouverte sans interruption, 24h/24 et 7 jours sur 7, elle disposera d’un grand réfrigérateur, d’une plaque de cuisson 4 feux induction, d’un évier et de toute la vaisselle et les ustensiles pour se préparer et partager à plusieurs, un repas « comme à la maison », l’une des forces et des caractéristiques privilégiées par la clientèle des apart’hotels Citadines.29 Rue Saint-Didier75116 ParisTél. : 01 56 90 70 00