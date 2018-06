Un nouveau Crowne Plaza à Baltimore

La propriété comprend neuf salles de réunion articulée autour du concept "Crowne Plaza Plaza", une solution flexible d'espaces dédiés qui permettent le travail en solo ou en collaboration. Chaque zone de travail est équipée d'une tablette pour le service à la demande, la commande de nourriture et de boissons.L'accès au WIFI et aux équipements complémentaires est compris dans le prix de la chambre.L'hôtel offre également un restaurant sur place Harbor Sports Bar and Grill, et Marketplace "grab and go" service, un centre de remise en forme 24 heures sur 24 et une piscine extérieure.A partir de 105$ - Parking : 32$ la nuit110 West Baltimore Street, BaltimoreMaryland 212011-410-3475707