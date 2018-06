Un nouveau DG Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France

Directeur Programme et Revenue Management chez Transavia France depuis mai 2017, Nicolas Henin a été nommé Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing, en remplacement d’Hervé Kozar (qui devient Directeur des marques Air France et Joon dans l'équipe Air France). Nicolas Henin sera en charge de la stratégie commerciale de la compagnie, de l’expérience client, du marketing et du digital, des ventes, du revenue management et du programme.



Après une formation d’ingénieur à l’École Centrale, Nicolas Henin a rejoint le groupe Air France en 2000, où il a occupé plusieurs fonctions au sein des Directions du Réseau et du Revenue Management. Il a ensuite été Directeur du Pricing de la joint-venture Air France-KLM Delta aux Pays-Bas. De 2013 à 2017, il a occupé les fonctions de Directeur Commercial et Marketing UK et Irlande pour le groupe Air France-KLM, avant de rejoindre Transavia France. Depuis 2017, en tant que Responsable du Programme et du Revenue Management, il a contribué à la définition et à l’exécution d’une stratégie de croissance rentable pour Transavia France.