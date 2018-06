Un nouveau DG Adjoint pour l’Europe pour Ascott Limited

Fort d’une expérience de plus de 20 ans au sein de Gemalto, naviguant entre la Chine et la France, Ngor Houai Lee a occupé des postes opérationnels à haute responsabilité dans les domaines de la production et de la qualité pour la partie cartes à puces, manageant des équipes allant jusqu’à 800 employés.



Fort d'une double culture franco-chinoise et sa maîtrise du cantonais, du mandarin mais également du français et de l’anglais, Ngor Houai Lee a piloté des projets stratégiques de grande ampleur au poste de Vice-Président en charge des opérations cartes SIM Monde.



Le nouveau Directeur Général Adjoint de Ascott Europe devient responsable de la performance économique de Ascott en Europe et accompagne la croissance et les chantiers clefs du groupe.



Étapes de sa carrière

1997 - 1999 : Ingénieur de production - Schlumberger (France)

1999 - 2001 : Responsable des tests et personnalisation - Schlumberger (France)

2001 - 2004 : Responsable Asie de la qualité - Schlumberger (Chine)

2004 – 2007 : Responsable de la chaîne logistique - Axalto (France)

2007 – 2009 : Directeur d’usine - Gemalto (France)

2009 – 2012 : Directeur de fabrication Chine - Gemalto (Chine)

2013 – 2014 : Directeur de fabrication région Asie du Nord - Gemalto (Chine)

2014 – 2018 : Vice-Président opérations cartes SIM Monde - Gemalto (France)