Un nouveau DG pour l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole

En tant que directeur général de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole, Olivier Occelli prend les rênes d'une équipe d’une cinquantaine de personnes.



Après l’obtention d’une Maîtrise en Management des services à l’IAE Savoie Mont Blanc en 2000 - spécialisation Marketing et Tourisme, il a officié comme responsable marketing pour des offices de tourisme de pays étrangers à Paris (Corée du Sud et Chypre). En 2008, Olivier Occelli est nommé directeur Marketing et Communication d’ONLYLYON Tourisme et se spécialise au fil de ces années dans le Marketing Territorial.



Au sein de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole, Olivier Occelli a pour mission de conforter la place de Bordeaux parmi les grandes destinations touristiques mondiales, en liaison avec le conseil d’administration et son président Stéphan Delaux.



Olivier Occelli ajoute "Je me réjouis de rejoindre la dynamique touristique de Bordeaux Métropole. Le développement du tourisme d’affaires avec notre Convention Bureau sera un axe d’évolution fort afin d’accompagner les investissements réalisés sur les structures d’accueil de congrès et d’hébergement".