Un nouveau DG pour l'Unimev

Pierre-Emmanuel Bois a été nommé au poste de Directeur général de l’Union Française des Métiers de l’Événement (Unimev). Titulaire d’une Licence de droit et d’un DEA de Sciences Politiques, il a commencé sa carrière comme assistant parlementaire à l’Assemblée Nationale avant de rejoindre l’univers des Organisations Professionnelles : la Confédération Générale de l’Alimentation de détail, puis l’Unep-les entreprises du paysage et la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Il a présidé également le CEDAP – le réseau des dirigeants d’Associations Professionnelles.



Sous la présidence de Frédéric Jouët, Pierre-Emmanuel Bois, 49 ans, souhaite consolider et développer les actions d’Unimev au bénéficie de l’ensemble des acteurs du secteur.



L'Union Française des Métiers de l’Événement rassemble 400 entreprises de la filière événementielle : organisateurs d’événements B to B (salons professionnels, congrès, événements corporate), B to C (salons grand public, foires, événements sportifs), gestionnaires de sites d’accueil (sites d’expositions, de congrès, stades….), prestataires de services dédiés.