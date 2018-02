Un nouveau Directeur Commercial & Marketing chez Alphabet France

Diplômé de Paris I Sorbonne en Gestion et de Paris II Assas en Droit des Affaires et Fiscalité, Laurent Penhouët a notamment été Chef des Ventes chez TNT, avant de rejoindre Europcar pendant 8 ans où il occupe successivement les fonctions de Directeur Grands Comptes, Directeur des Ventes Amérique Nord, et enfin Directeur International des Ventes du groupe.



Il est ensuite Directeur Commercial chez Leaseplan, puis Directeur commercial et marketing au sein du Groupe Eurotunnel.



Sa carrière se poursuit ensuite chez Carlson Wagonlit Travel pendant 10 ans, initialement à la tête d’une équipe de Directeurs de comptes globaux, puis en tant que Vice-Président « Market Strategy », avant d’être nommé Vice-Président « Performance Excellence Commerciale » pour le Groupe.



Ses missions chez Alphabet consisteront à pérenniser et accélérer la croissance et la rentabilité de l’entreprise en animant l’équipe commerciale et marketing composée de plus de 100 collaborateurs.