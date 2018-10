Un nouveau Directeur France & Benelux chez Cathay Pacific

Will Kerr-Muir, 31 ans, de nationalité anglaise, a rejoint les équipes de Cathay Pacific en France en août dernier au poste de Directeur France & Benelux.



Après un diplôme en langue chinoise obtenu à l’université de Cambridge, il a évolué dans le secteur de l’immobilier au sein du Groupe Swire à Hong Kong puis à Pékin.



Il rejoint Cathay Pacific en 2014 où il a exercé plusieurs fonctions entre Hong Kong et Bahreïn. Son dernier poste était Passenger Network Manager Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, basé au siège de la compagnie.