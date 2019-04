Un nouveau Directeur Général pour Amex Meetings et Events

American Express Meetings & Events, une division d'American Express Global Business Travel (GBT), a nommé Gerardo Tejado au poste de Directeur Général. Dans le cadre de cette nouvelle fonction, il sera sous la direction de Michael Qualantone, Vice-Président Exécutif des Relations Fournisseurs et sera basé à Jersey City, dans le New Jersey.



Avec près de 17 ans de carrière chez American Express et GBT, Gerardo Tejado a été à l’origine de nombreux succès commerciaux et de développements clients. Il est titulaire d'un diplôme en génie industriel de l'Université Ibéroaméricaine (Universidad Iberoamericana) et d'un Master en sciences de gestion de l’Institut Technologique du Massachusetts (MIT).



Gerardo Tejado sera notamment en charge de la transformation technologique de l’expérience clients American Express Meetings & Events