Un nouveau Golden Tulip à Strasbourg à la fin de l'année

Proche du centre historique de Strasbourg et à 7mn à pied de la gare, l’hôtel Golden Tulip The Garden abritera 120 chambres, réparties sur deux bâtiments de six étages. Certaines d'entre-elles auront un balcon ou une terrasse privative. Décorées dans un esprit nature, elles miseront sur les matériaux nobles comme le bois. Elles seront également équipées d'une literie haut de gamme et d’un fauteuil ou canapé cosy. De plus, les chambres et salles de bains disposeront de la technologie Krion et K-Life, capable d’éliminer 100% des produits chimiques qui entrent en contact avec le dispositif.



Le 4 étoiles proposera aussi à ses hôtes un bar, un espace Wellness avec piscine, hammam ou encore salle de Fitness, un parking couvert et un local à vélo avec possibilité de location de vélo électrique.



Les entreprises auront la possibilité d'organiser des événements dans l'hôtel. La salle de réunion Lotus, située au rez-de-chaussée dans le deuxième bâtiment, pourra accueillir jusqu’à 30 personnes. De plus, la salle Bambou, aménagée pour le petit-déjeuner le matin, est privatisable pour des événements privés. Elles offrent toutes les deux une vue sur le jardin de l'établissement.



Golden Tulip The Garden

La nuitée sera affichée à partir de 90€

9 rue des Magasins

67000 Strasbourg

Tel : 01 56 89 80 00