Un nouveau Hall à Orly-Ouest

L'aménagement de la salle d'embarquement permet une meilleure lisibilité des fonctions : un sol en marbre dans les zones de circulation, de la moquette autours des sièges et des services, une allée principale de circulation suffisamment large (6 mètres) pour permettre aux passagers de se déplacer aisément d'un bout à l'autre.



Pour l'ambiance et le design, les matériaux naturels ont été privilégiés, tels que le bois pour habiller les murs, et le bâtiment est largement ouvert sur la lumière naturelle et les avions. Par ailleurs 3 nouveaux commerces ont été ouverts : une boutique Relay, une zone duty-free Alcool-Tabac-Parfum-Art de vivre et un espace de restauration Paul.



En complément, une offre de services est disponible en salle d'embarquement : des espaces enfants, de jeux Playstation, de recharge pour les téléphones et smartphones, un piano en libre-service, une terrasse fumeurs en extérieur.



Ce hall accueille les passagers pour les destinations Schengen des compagnies Hop! Air France, Air France, Air Malta, Alitalia, Ibéria, TAP et Vueling.