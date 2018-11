Un nouveau Parc des Expositions à Toulouse pour juin 2020

Le Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse, conçu par Rem Koolhas (cabinet OMA), aura la capacité de s’adapter à toutes les dimensions d’événements.



Il disposera d'un parc des expositions d’une surface totale de 40000m² divisible en 7 halls, complété de 2 mezzanines. Une rue centrale couverte de 14 000m² fera le lien avec le centre de conventions qui fera pour sa part 15000m². Cet autre bâtiment pourra accueillir jusqu’à 3400 personnes en session plénière. Il aura aussi une surface multifonction de 9000m² et 12 salles de réunion.



Le complexe proposera également une aire d’exposition extérieure de 25000m². Des démonstrations, animations et équipements lourds pourront y prendre place pendant les événements.



De plus, un hôtel in situ – le Hilton Garden Inn - ouvrira ses portes. Il abritera entre autres 289 chambres.



Point de vue accessibilité : le nouveau Parc des Expositions et Centre de conventions de Toulouse pourra compter sur 5000 places de parking intérieur et extérieur. Par ailleurs, un arrêt de tramway sur site offrira un accès à l’aéroport de Toulouse Blagnac en 15 minutes, et directement au centre-ville en 40 minutes.