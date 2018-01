Un nouveau Président pour le CRT Paris Ile-de-France

Adjoint au Maire de Provins et conseiller régional, Eric Jeunemaitre présidait auparavant la Commission tourisme de la Région d'Ile-de-France. Il a également présidé l'Office de Tourisme de Provins, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi les plus importants pôles d'attractivité touristiques franciliens.



Le nouveau Président du CRT aura notamment pour mission de mettre en œuvre le Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs d'Ile-de-France 2017-2021, qui prévoit notamment l'émergence de parcours thématiques franciliens, une logique de contrats de destinations avec les principaux pôles touristiques de la Région, ainsi qu'un volet important dédié au digital, pour faire de l'Ile-de-France une " Smart Destination ", pour les touristes comme pour les voyageurs d'affaires et voyageurs Mice.