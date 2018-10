Un nouveau Product & Marketing Director chez Business Table

En tant que Product & Marketing Director de Business Table, Jean-Philippe Briguet aura pour mission de développer les innovations produit du spécialiste de la gestion des repas d’affaires et des événements, et de renforcer le programme relationnel clients et partenaires.



Jean-Philippe Briguet, 40 ans, est un spécialiste du marketing digital et du e-commerce cross canal. Pendant plus de 15 ans, il a accompagné de grandes marques (Carrefour, DHL, Danone, Yves Rocher, Etam, Europcar, Courtepaille…) dans leur stratégie et leurs projets digitaux et mobiles. Avant son dernier poste de Vice-Président des Opérations Produits chez FollowAnalytics, il a été Directeur Général France pour le Groupe Atsuké, et auparavant Directeur Marketing et Commercial chez Apocope.



Jean-Philippe Briguet est diplômé de L’ESG Paris. Il intervient également régulièrement au sein de formations et d’événements sur le marketing digital (Certificat Digital CCM Benchmark – ESCP, MMA...).