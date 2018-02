Un nouveau Regus Express à Heathrow

Regus Express propose aux voyageurs d'affaires près de 465m² d'espace de travail au sein du terminal 3 de l'aéroport de Londres. Il se trouve avant les contrôles au niveau des comptoirs Virgin. Il dispose de 12 salles de réunion, d'un espace salon et du wifi gratuit. Par ailleurs, les professionnels pourront profiter de douches et de boissons gratuites.



"L’ouverture du troisième centre d’affaires Regus Express est une étape fantastique pour nous : nous offrons maintenant des espaces d’affaires et de réunion dans tous les terminaux de Heathrow" , souligne John Arbuckle, responsable de l'aéroport.