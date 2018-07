Un nouveau TGV pour 2023

Sauf surprise de dernière minute,le conseil d'administration de la SNCF devrait valider,ce jeudi 26 juillet,une commande de 100 TGV du futur.Des trains imaginés par la compagnie ferroviaire en partenariat avec le constructeur Alstom. La SNCF devrait, ensuite, présenter ce nouveau train à grande vitesse de cinquième génération.



Ce nouveau train doit être plus confortable, plus connecté et pourra transporter jusqu’à 700 personnes contre 550 actuellement. Surtout, il doit être moins cher à l’achat, avec un objectif de 25 millions d’euros l’unité contre 30 millions d’euros aujourd’hui, et 20 % moins coûteux à l’entretien.