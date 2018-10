Un nouveau directeur commercial à Lyon-Saint-Exupéry

Pierre Grosmaire travaille sur une zone de chalandise de 12 millions de personnes à deux heures des aéroports, il est en charge de l'offre aéronautique d'Aéroports de Lyon mais aussi de l'augmentation des revenus et de l'amélioration de l'expérience passagers. Il rejoint le groupe à un moment crucial : l'ouverture récente du nouveau Terminal 1 ainsi qu'un nombre record de passagers (10 millions) dans les terminaux de l'aéroport de Lyon et des destinations et compagnies aériennes nouvellement annoncées desservant l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.



Avant de rejoindre Aéroports de Lyon, Pierre a été pendant 11 ans directeur du marketing aéronautique de VINCI Airports, holding du groupe Aéroports de Lyon. A ce titre, il a été responsable du développement de 44 aéroports au sein du groupe VINCI Airports tels que : Lisbonne, Porto, Faro, Santiago du Chili, Salvador de Bahia, les aéroports de Kansai, Phnom Penh et Santo Domingo, Lyon, Grenoble, Chambéry, Clermont-Ferrand, Quimper, Rennes, Dinart, Nantes, Poitiers, Toulon, et donc plus de 200 compagnies. Il a également occupé le poste de Directeur Marketing de Grenoble et Chambéry en France pendant 2 ans, de 2004 à 2006, lorsque VINCI Airports a démarré ses activités en France. Pierre était responsable du développement du réseau et de la création d'un fonds de développement de routes en collaboration avec des entités publiques et privées.



Pierre Grosmaire a été Market Research Manager chez Lyon Airports de 2000 à 2003, en charge des statistiques, de la prévision, de la recherche et des analyses. Il est diplômé de l'École nationale de l'aviation civile et s'est spécialisé dans la gestion des aéroports et des compagnies aériennes au Florida Institute of Technology dans les années 1999-2000.



