Un nouveau directeur commercial chez Business Table

Nommé au poste de Directeur Commercial de Business Table, Benoît Poron sera notamment responsable de la direction des équipes commerciales et de la mise en œuvre de la stratégie d’acquisition et d’account management des clients entreprises.



Benoît Poron apporte à l'entreprise plus de dix ans d'expérience dans le business travel et le management d’équipes commerciales. Il a notamment travaillé sept ans chez Hotel Reservation Service (HRS) en tant que Directeur des Ventes France puis comme Directeur du Développement Commercial France, Belgique & Suisse Romande, jouant un rôle majeur dans la croissance du bureau HRS.



"Je suis impatient de rejoindre les équipes Business Table. La solution Business Table permet aux entreprises de prendre le contrôle de leur repas d’affaires/ frais de bouche, qui est leur premier poste de dépense dans les notes de frais. Nous avons l’ambition de révolutionner ce domaine, en augmentant de 20% les recettes de nos établissements partenaires et en réduisant les coûts directs et indirects de nos clients entreprises de 30%" , explique le nouveau directeur commercial.