Un nouveau directeur des Opérations Aériennes chez ASL Airlines France

A ce poste, Hugues Marchessaux assurera la direction des Opérations Aériennes de la compagnie ainsi que la fonction réglementaire de Responsable Désigné des Opérations en Vol (RDOV). Il est rattaché à Jean-François Dominiak, Directeur Général d'ASL Airlines France (anciennement Europe Airpost).



Avec un parcours de 20 années dans le transport aérien, Hugues Marchessaux a exercé différentes fonctions opérationnelles touchant à la gestion des escales, du fret et du personnel navigant au sein d'Air France et de Corsair International, dont il fut notamment membre du Comité Exécutif en qualité de Responsable Désigné des Opérations Sol (RDOS).



Il occupait dernièrement les fonctions de Directeur du Développement des Services Aériens, chez Bolloré Transport & Logistics, plus particulièrement en charge du développement des activités aéroportuaires sur la zone Afrique.