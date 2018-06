Un nouveau lounge Alitalia au Pier E de Rome Fiumicino

Les passagers business des liaisons moyen et long-courriers d'Alitalia trouveront désormais un Casa Alitalia lounge au sein du Pier E de Rome Fiumicino. Ce nouvel espace de 1000m² permet aux voyageurs d'affaires d'être au plus près des portes d'embarquement des vols de la compagnie italienne.



Le salon a été pensé pour offrir un lieu calme et reposant avant le départ. Il propose à ses visiteurs des mets cuisinés sur place ainsi qu'un bar. Les voyageurs d'affaires peuvent travailler sur leurs dossiers avant le décollage de leur avion grâce à des salles de réunion ainsi qu'une connexion wifi gratuite. Le lieu abrite également de nombreux sièges et des douches.



Le lounge est ouvert aux passagers business d'Alitalia ainsi qu'aux membres des programmes de fidélité Alitalia Freccia Alata Plus, Freccia Alata, SkyTeam Elite Plus ou encore aux détenteur de la carte Alitalia American Express Platinum volant avec la compagnie.